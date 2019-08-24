В иранских школах будут преподавать азербайджанский язык

B школах иранской провинции Bосточный Азербайджан с сентября начнется преподавание азербайджанского языка. Об этом, как передает «Туран» со ссылкой на азербайджанскую службу «Голоса Америки», заявил начальник управления образования провинции Bосточный Азербайджан Джафар Пашаи.

По его словам, занятия по азербайджано-тюркскому языку будут проводиться два раза в неделю — всего 60 часов за учебный год. Преподавание тюркского языка вводится на основе приказа министра образования Мухаммеда Ботхани.

Согласно документу, родной язык будут преподаваться в 4-м классе начальной школы и 9-м классе средней школы.

Содержание программы и количество часов определяются школами каждой провинции.

Bведение преподавание родного языка входило в предвыборную программу иранского президента Хасана Роухани.

Численность азербайджанцев в Иране составляет по разным данным от 30-40 млн. Однако несмотря на это они ущемлены в национально-культурных правах.