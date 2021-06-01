«Школа, которая будет построена в Шуше, будет обеспечена всем необходимым».

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр национального образования Турции Зия Сельчук.

По его словам, планируется, что некоторые уроки будут проводить прибывшие из Турции или получившие образование в Турции учителя.

27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Зию Сельчука. Глава государства на приеме отметил, что в рамках ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу в качестве подарка, предложенного Турцией, будет проведена церемония закладки фундамента школы.

Р.T.Эрдоган прибудет в Азербайджан 15 июня. Визит в Шушу запланирован на 16 июня.