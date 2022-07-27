Министр образования Эмин Амруллаев, выступая на брифинге, посвященном «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» и другим вопросам, прокомментировал вопрос о преподавании предметов по тюркской истории и тюркской географии в школах стран-членов Организации тюркских государств.

По его словам, с нынешнего учебного года в азербайджанских школах будет преподаваться общая тюркская история.

«Учебник по общей тюркской географии на стадии подготовки. После того, как учебник будет готов, начнется преподавание этого предмета», — отметил Э.Амруллаев.