В Huawei заявили, что от компании никогда не требовали заниматься сбором разведданных

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei никогда не получала от кого-либо требований заниматься сбором разведывательных данных. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) заявил председатель правления компании Лян Хуа (также известен как Ховард Лян),  передает ТАСС.

«При работе в каждой стране мы ведем бизнес в соответствии с местным законодательством. Мы никогда не получали каких-либо требований заниматься сбором разведданных», — приводит его слова электронный портал «Тэнсюнь синьвэн».

| 2019-07-12T08:13:10+00:00 12 июля 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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