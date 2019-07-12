В Huawei заявили, что от компании никогда не требовали заниматься сбором разведданных

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei никогда не получала от кого-либо требований заниматься сбором разведывательных данных. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) заявил председатель правления компании Лян Хуа (также известен как Ховард Лян), передает ТАСС.

«При работе в каждой стране мы ведем бизнес в соответствии с местным законодательством. Мы никогда не получали каких-либо требований заниматься сбором разведданных», — приводит его слова электронный портал «Тэнсюнь синьвэн».