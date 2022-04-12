Массированное российское наступление на Донбассе до сих пор не началось. Все как-то у командования агрессора не складывается. Не получается сформировать ударный кулак, из-за контратак украинской армии приходится растаскивать резервы, чтобы заткнуть возникающие дыры в боевых порядках. Держится Мариуполь и тем самым сковывает значительную российскую группировку. И даже погода против российского наступления. По данным метеорологов вся вторая половина апреля на Донбассе будет дождливой и прохладной. Это значит, что распутица позволит двигаться только по дорогам, а на них колонны техники становятся объектом ударов украинской артиллерии и беспилотников.

Мы писали, что небольшой поселок Чернобаевка в Херсонской области стал легендарным. По его аэродрому украинская артиллерия более 11 раз наносила удары по командно-штабным пунктам, уничтожив большое количество самолетов и вертолетов.

И вот теперь все повторяется в Мелитополе Запорожской области, но в гораздо больших масштабах. Дело в том, что город и аэродром возле него имеют стратегическое значение. Он является железнодорожным и автомобильным узлом относительно Донбасса, Херсонской области и Крыма. По одному из вариантов именно после освобождения Мелитополя появится возможность деблокировать Мариуполь.

Поэтому российское командование перебрасывает туда авиационную и другую технику. И по примеру Чернобаевки аэродром в Мелитополе уже четыре раза обстреливала украинская артиллерия, уничтожив базу российских войск, склады боеприпасов и командный пункт управления.

Насколько можно судить канцлер Австрии Карл Нехаммер ничего не добился на переговорах с Путиным. «У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно». Также австрийский канцлер рассказал, что из разговора ему стало ясно, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс. Кроме того, Путин просто отмахнулся от усиления санкций со стороны Запада, о чем его предупреждал австрийский канцлер.

Агрессия России против Украины будет иметь много последствий, в том числе и в виде кардинального изменения конфигурации безопасности в Европе. В частности, на Скандинавском полуострове.

В Финляндии и Швеции уже давно ведутся дискуссии о вступлении в НАТО. С учетом нейтральной политики, которую уже длительное время, Швеция более 200 лет, Финляндия после Второй мировой войны, проводили обе страны, сторонников присоединения к Альянсу было примерно 20-25% в Финляндии и 17% в Швеции.

Ситуация начала быстро меняться с января текущего года. Сначала сторонников вступления стало 40% в начале февраля, а теперь уже присоединения к Альянсу хотят 62% граждан, а среди финских офицеров этот показатель составляет 91%.

У Финляндии сложная история взаимоотношений с СССР. Советско-финская война 1939-1940 гг. служит явной аналогией с вторжением России в Украину. Однако есть и важное отличие. В той войне Финляндия оказалась практически одна. Союзник СССР гитлеровская Германия угрозами заставила Швецию и другие скандинавские страны не помогать Финляндии, Украина же опирается на серьезную помощь западных стран.

Финская армия имеет практически все виды современного вооружения и недавно заключила с компанией Lockheed Martin контракт на поставку 64 истребителей F-35А, адаптированных под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы.

Имея 1300 км общей границы с Россией, в какой-то момент страна почувствовала свою уязвимость в сфере безопасности, и логично было искать возможность снизить риски в виде вступления в НАТО.

Интересно, что Россия своими действиями в конце прошлого года подтолкнула большинство граждан Финляндии к решению относительно Альянса. Именно тогда Москва выдвинула требования гарантий безопасности и нерасширения НАТО. Речь шла не только об Украине, Грузии, но и Финляндии. Президент Путин 21 февраля в речи по поводу признания так называемых Донецкой и Луганской республик прямо заявил, что Россия в ХХ веке напрасно отпустила из состава империи тех, кто когда-то в нее входил.

Тем не менее, еще в начале февраля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что его страна не имеет планов вступления в Альянс. С началом российского вторжения в Украину 79% финнов заявили, что считают Россию угрозой для своей страны.

Финская газета Iltalehti писала, что Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО. Премьер-министр Санна Марин предложит соответствующее дополнение к внешнеполитической декларации страны. Затем президент Саули Ниинисте и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности, как ожидается, утвердят эту заявку в течение первых двух недель мая. После этого соответствующее решение также должно быть поддержано в парламенте Финляндии.

Аналогичные изменения происходят и в Швеции. По данным опроса газеты Aftonbladet и агентства Demoskop доля сторонников вступления Швеции в НАТО в начале марта впервые составила 51%, то есть более половины населения страны.

На таком фоне изменения политической ориентации большинства граждан иначе зазвучали заявления политиков. Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Шведские демократы» Йимми Окессон в интервью газете Svenska Dagbladet заявил, что «Если Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО, я намерен обратиться в совет партии с призывом изменить нашу позицию». До недавнего времени партия категорически отвергала возможность вступления в НАТО. По словам Окессона, пересмотреть свою позицию его заставил тот факт, что «Украина, которая не является членом НАТО, осталась совершенно одна».

Видимо ситуация начинает ускоряться. Как сообщает шведская газета Expressen, в Хельсинки состоялась финско-шведская встреча, посвященная возможному вступлению стран в НАТО. Во встрече приняли участие президент Финляндии Саули Ниинисте, министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, командующие силами обороны двух стран, представители бизнес-сообщества.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс оформит членство Финляндии максимально быстро. «Финляндия очень близкий партнер НАТО. […] Если они решат подать заявку, им будут рады, и мы найдем способ очень быстро согласовать протокол об их принятии». Британская The Financial Times отмечает, что финская сторона может успеть осуществить все формальности, необходимые для подачи заявки, до июньского саммита НАТО в Мадриде.

Со своей стороны Россия пытается противодействовать резкому изменению политического курса Финляндии и Швеции. Финская служба безопасности Supo предупредила, что Москва готовит масштабную кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении Финляндии в НАТО. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пригрозил, что вступление в НАТО сделает Финляндию «мишенью для ответных мер России».

Вступление Хельсинки и Стокгольма в Альянс существенно изменяет военно-стратегическую ситуацию, в частности, в Балтийском море. Фактически по его берегам находятся враждебные России государства. Причем их вооруженные силы имеют хорошую подготовку и вооружены современным оружием. К тому же Швеция имеет серьезный оборонный комплекс, производящий практически все от истребителей до стрелкового оружия.

Второй компонент — это удлинение и существенное границ России с государствами НАТО. В результате близорукой политики и агрессии против Украины Кремль получил сильное дипломатическое и военно-стратегическое поражение там, где это меньше всего ожидалось. Окно в Европу, которое так старательно пробивал Петр I, грозит уменьшиться до маленькой форточки. Западные соседи России закрывают сообщение с ней, что означает отбрасывание в Азию в худшем смысле слова. Не только географически, но, что гораздо важнее, политически и экономически.

Пришли к тому чего так хотели избежать. Как говорится, Russia slit his own throat — Россия перерезала свое горло. За что боролись …