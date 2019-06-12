В Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими

Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки в столкновениях с демонстрантами, выступающими против поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета SouthChinaMorningPost.
Ранее сообщалось, что многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений.
По данным газеты, полиция применила перцовый газ против протестующих, которые пытались защититься с помощью зонтов, выкрикивая при этом лозунги.
Однако участников демонстрации перцовый газ не остановил, они попытались прорваться через металлические ограждения, полиция начала применять дубинки. Сообщается, что в сотрудников правоохранительных органов бросили несколько предметов.(РИА Новости)