В Европе запретили копировать фото из интернета для школьных заданий

Европейский суд постановил, что необходимо давать активную гиперссылку на источник изображения

Использование изображений из интернета для школьных рефератов без согласия правообладателя нарушает авторское право. Такой вердикт вынес Европейский суд в Люксембурге, рассмотрев аргументы сторон в деле немецкого профессионального фотографа Дирка Ренкхоффа, который выступил в защиту своих авторских прав.

Ренкхофф выдвинул иск о возмещении ущерба в размере €400 против федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и города Вальтроп. Поводом стала публикация на сайте вальтропской школы сделанной им фотографии испанского города Кордова. Учащаяся школы скачала это фото с сайта одного из журналов, чтобы использовать в своей домашней работе. При этом журнал не указывал авторства снимка. Истец объяснил это тем, что он предоставил изданию простое право пользования. Оснований для иска могло не быть, если бы школа указала на сайте ссылку на публикацию фото в журнале.

В данном случае не имеет значения, если фото было найдено в свободном доступе и беспрепятственно скачано с сайта, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Отсутствие корыстного умысла у учащегося или школы, как и отсутствие пометки об авторском праве на сайте, откуда берется картинка, не освобождает от ответственности. Чтобы избежать проблем с законом, суд настаивает на использовании гиперссылок, которые позволяли бы при нажатии на изображение перейти на сайт, получивший право на его использование. Как понять, обладает ли конкретный сайт правами на фото, суд не уточняет.

При этом исключение составляют изображения, появившиеся в интернете лишь на стриминговых сервисах, позволяющих смотреть прямые трансляции или готовые видео без необходимости скачивать сами файлы, поскольку формально данный вид распространения является «серой зоной» немецкого законодательства.

Верховный федеральный суд ФРГ, рассматривавший дело Дирка Ренкхоффа, обратился за разъяснением в Европейский суд.

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