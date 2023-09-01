Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по делам диаспоры, организовал акцию помощи пострадавшим от землетрясения в турецком регионе Хатай.

Как сообщили # в Комитете, акция гуманитарной помощи, организованная по случаю начала нового учебного года под девизом «Вместе мы сильны», проведена по просьбе Азербайджанского Дома в Хатае.

В братскую страну было отправлено 3 тыс. комплектов школьных принадлежностей.

На церемонии передачи помощи в школе Арсузского района Хатайского региона глава исполнительной власти Хасан Гёкпинар выразил благодарность нашей стране за помощь и отметил, что азербайджано-турецкая дружба и братство вечны.