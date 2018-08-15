В Эстонии запущенную по ошибке ракету ищут вертолеты и наземные патрули

Эстонские военные продолжают поиски ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, с помощью вертолетов и наземных патрулей, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.

Вахеметс не смог ответить, когда завершатся поиски ракеты, а также насколько высоки шансы найти ракету.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Однако эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты.»В настоящее время в ходе поисков нет никаких изменений, ракета пока не обнаружена. Мы продолжаем поиски с помощью двух вертолетов и наземных патрулей», — сказал Вахеметс. По его словам, вертолеты обследуют местность, отмечая какие-то следы, например упавшие деревья, и передают информацию наземным патрулям, которые обследуют указанные участки.