Новый образец ракеты Starship прошел наземные огневые испытания.

Как сообщает ТАСС. трансляцию испытаний вел YouTube-канал NASA Spaceflight.

Для тестирования основных систем ракеты компания SpaceX заправила ее топливом и окислителем, после чего на несколько секунд включила двигатели. По задумке испытаний, их тяги было не достаточно, чтобы оторвать ракету от земли. Тест проходил на космодроме SpaceX в Техасе близ города Бока-Чика.

Этот образец Starship S25 является преемником ракеты S24, которая взорвалась в ходе тестового орбитального полета 20 апреля. Как заявил Илон Маск 24 июня, S25 может быть готов к полету «примерно через шесть недель».

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.