В Чили во время акции протеста подожгли университет

Университет имени Педро де Вальдивии загорелся в Сантьяго во время протестов, сопровождающихся беспорядками, сообщает телеканал 24 Horas.

Отмечается, что огонь полностью охватил здание, расположенное рядом с площадью, на которой собрались тысячи манифестантов. По информации журналистов, причиной пожара стал поджог.

Напомним, массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией, начались в Чили из-за решения властей повысить стоимость проезда в метро. В Сантьяго из-за беспорядков был введен режим ЧС.

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение цен, однако чилийцы выразили недовольство и другими аспектами жизни. Так, они потребовали изменения социальной и экономической политики государства. В свою очередь Пиньера, чтобы сформировать новое правительство и справиться с протестами, призвал всех министров уйти в отставку. Также чилийский лидер отменил саммит АТЭС из-за ситуации в стране Ранее сообщалось, что в столице Чили в ходе акций протеста загорелся торговый центр (aif. ru).