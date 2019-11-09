В Чили во время акции протеста подожгли университет

Университет имени Педро де Вальдивии загорелся в Сантьяго во время протестов, сопровождающихся беспорядками, сообщает телеканал 24 Horas.

Отмечается, что огонь полностью охватил здание, расположенное рядом с площадью, на которой собрались тысячи манифестантов. По информации журналистов, причиной пожара стал поджог.

Напомним, массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией, начались в Чили из-за решения властей повысить стоимость проезда в метро. В Сантьяго из-за беспорядков был введен режим ЧС.

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение цен, однако чилийцы выразили недовольство и другими аспектами жизни. Так, они потребовали изменения социальной и экономической политики государства. В свою очередь Пиньера, чтобы сформировать новое правительство и справиться с протестами, призвал всех министров уйти в отставку. Также чилийский лидер отменил саммит АТЭС из-за ситуации в стране Ранее сообщалось, что в столице Чили в ходе акций протеста загорелся торговый центр (aif. ru).

| 2019-11-09T09:09:56+00:00 9 ноября 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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