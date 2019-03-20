В ближайшие недели США передадут Турции очередные F-35

США готовятся передать Турции еще два военных самолета пятого поколения — F-35. Об этом агентству «Анадолу» сообщил представитель Пентагона, участвующий в реализации программы разработки самолетов пятого поколения — Joint Strike Fighter (JSF) Джо ДеллаВедова (Joe DellaVedova).

По его словам, на данный момент на базе ВВС США «Люк» в штате Техас уже базируются два турецких F-35A.

«Завершается подготовка к отправке на базу еще двух самолетов. При этом первые два самолета планируется переправить в Турцию уже в ноябре текущего года»,- сказал ДеллаВедова.

По его словам, реализация программы разработки и производства истребителя пятого поколения продолжается в соответствии с намеченным планом. На базе «Люк» проходят обучение пилоты и технический персонал F-35. «Все идет по плану, пока нам не заявят об обратном», — сообщил представитель Пентагона.

По данным агентства «Анадолу», очередные самолеты F-35 будут переданы Турции в ближайшие недели.

Согласно условиям программы, самолеты должны быть отправлены в Турцию лишь после того, как налетают один или два года тренировочных полетов в США.

В программе по разработке F-35, кроме США, принимают участие Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

В программе участвуют 10 турецкий компаний, в том числе ASELSAN, Kale Havacılık, Mikrodalga ve Elektronik Sistemleri (MiKES), ROKETSAN и Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ-TAI). Они являются поставщиками деталей и электронных систем самолетов и будут участвовать в техобслуживании двигателей.