В Бишкеке проходит митинг против коррупции в таможенных органах страны

Порядка двухсот человек собрались в понедельник на митинг против коррупции на центральной площади столицы Киргизии «Ала-Тоо». Об этом ТАСС сообщил представитель ГУВД Бишкека.

«По предварительным подсчетам, в акции принимают участие около 200 человек, никаких противоправных действий они не предпринимают», — сказал он. На центральную площадь направлены дополнительные наряды сотрудников милиции для «обеспечения безопасности участников акции, горожан и гостей столицы», добавил собеседник агентства.

Митинг в Бишкеке организован по инициативе ряда общественных организаций республики, которые требуют от властей провести расследование и наказать виновных в коррупции, которая наблюдается в таможенных органах страны. Поводом для этих обвинений послужило проведенное журналистами радиостанции «Азаттык» («Свобода») расследование, в ходе которого им удалось обнаружить коррупционные схемы в работе таможенников.

Как сообщили ТАСС в мэрии Бишкека, проводимая на площади «Ала-Тоо» акция не согласована с властями, разрешение на нее не выдавалось.

«Но никакого разгона митингующих, скорее всего, не будет», — предположил в понедельник в Бишкеке во время пресс-конференции секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев. Как он заверил, власти Киргизии также заинтересованы в усилении борьбы с коррупцией и правоохранительные органы уже начали изучать факты, озвученные по итогам проведенного «Азаттык» журналистского расследования.