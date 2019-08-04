В Баку загорелся торговый центр «Садарак»

В торговом центре «Садарак» в Баку загорелись складские помещения, сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана. На место происшествия выехали сотрудники пожарной службы и Службы спасения особого риска. Информации о пострадавших нет.

«На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на одном из складов торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку»,— говорится в сообщении. Площадь торгового центра «Садарак» составляет около 100 гектаров. Он объединяет сельскохозяйственный рынок, а также объекты розничной и оптовой торговли.

| 2019-08-04T18:56:56+00:00 4 августа 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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