В Азербайджане пополнился список запрещенных имен

«В феврале в Специальной комиссии по именам и фамилиям при Терминологической комиссии, созданной при Кабмине, было рассмотрено 28 обращений, связанных с именами, предложения по которым поступили в отделы регистрации Минюста».

Об этом сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабмине, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, на 8 обращений был дан положительный ответ: «Что касается других обращений, связанных с наречением имен, мы не рекомендовали эти имена. В то же время родителям запретили называть детей именами непонятного происхождения. Например, некоторые родители хотели назвать своих детей Жекад, Дина, Имеда, Манса, Сури, Лавин, Джуха, Эльямел, Милан, Милансе, Ленат, Джумейли, Имара, Джасим, Минер. Очень часто люди, которые к нам обращаются, хотят назвать своих детей именами, которые будут отличаться от остальных. Некоторые вообще говорили, что сами придумали имена».

«Кроме того, в комиссию поступило обращение в связи с присвоением новорожденному ребенку имени Аделина. Сейчас мы ведем исследования, связанные с именем Аделина, потому что оно схоже с именем Аделя. Возможно, они имеют общий корень. Одно из обращений было связано с именем Догру, на этот запрос был дан положительный ответ и мы рекомендовали называть этим именем детей», — добавила Саялы Садыгова.(Report)