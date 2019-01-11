В Азербайджане нет «свиного гриппа»

«На сегодняшний день в Азербайджане нет «свиного гриппа» (H1N1)». Как сообщает Report, об этом сказал главный эпидемиолог страны Ибадулла Агаев.

По его словам, органы печати должны быть внимательны в данном вопросе: «Сообщается, что в соседних странах есть «свиной грипп». Если этот вирус массово распространится на территории страны, органы здравоохранения в состоянии предотвратить это. Против этого вируса нет никаких вакцин».

И.Агаев отметил, что заболевание гриппом было всегда и будет в будущем: «У каждого человека должен быть свой врач. Грипп является сезонным заболеванием, поэтому естественно распространение болезни с наступлением холодов. Чтобы уберечься от этого люди должны быть внимательными, обязательно использовать защитные маски».

Он добавил, что без разрешения Минздрава никто не может продавать какие-либо лекарства, в том числе вакцины: «Из депо министерства кому-либо или куда-то лекарственных препаратов не выдавалось. Нет вакцин от «свиного гриппа», и никому ничего подобного не выдавалось».

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