В Армении женщина умерла от свиного гриппа

Женщина скончалась в Армении от свиного гриппа (H1N1 — подтип вируса гриппа А), несколько человек с тем же диагнозом находятся в реанимации, заявил в пятницу журналистам директор Национального центра контроля и профилактики заболеваний Артавазд Ванян, передает РИА Новости.

«В этом году в Армении зафиксирован смертельный случай от гриппа – скончалась женщина, которая страдала также рядом хронических заболеваний. Несколько человек с тем же диагнозом в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — заявил Ванян.

По его словам, в стационарах проходят лечение 693 больных гриппом, примерно такой же показатель, 658 больных, был за аналогичный период прошлого года. «Повода для паники нет, подобная картина заболеваемости гриппом бывает каждый год. В данный момент нет также причин для объявления карантина в школах и детсадах», – отметил Ванян, добавив, что в Армении в основном распространяется вирус H1N1, подтип вируса гриппа А.

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