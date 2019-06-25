Указом Ильхама Алиева утвержден перечень государственных органов где предусмотрена воинская служба

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении перечня «государственных органов (формирований, входящих в структуру государственных органов) помимо Вооруженных Сил, где предусмотрена воинская служба».

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом;

проинформировать Президента Азербайджана в течение трех месяцев о приведении нормативных правовых актов Кабинета Министров Азербайджана в соответствие с настоящим указом;

осуществить контроль над приведением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана;

решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции обеспечить соответствие нормативных правовых актов и нормативных актов центральных органов исполнительной власти настоящему указу Кабинету министров Азербайджана.