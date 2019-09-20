Учиться в долг

На днях председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса Иса Габиббейли заявил, что считает целесообразным принятие отдельного законопроекта регулирующего вопросы оплаты услуг по образованию. Одним из важных вопросов является подготовка законопроекта «Об образовательных кредитах».

Экономист Натиг Джафарли рассказал «Зеркало» о том, что в Азербайджане были попытки внедрить образовательные кредиты, но они не увенчались успехом.

«Тому есть много причин. После девальвации банки осторожно относятся к такого рода кредитам, так как нет гарантии их возврата. Если образовательные кредиты будут предлагать за залог, скажем, недвижимости, то это будет невыгодно студентам и родители студентов тоже не уверены в том, что их дети смогут найти работу и хорошо зарабатывать, чтобы вернуть долг. К тому же, сейчас по подобным кредитам слишком высокие проценты. Этот вопрос без вмешательства государства, без госгарантии сложно будет решить. Но государство тоже не торопится в этом вопросе взять лидерство, так как понимает, что с обеспечением работы в будущем могут возникнуть проблемы»,- отметил он.

Во многих странах, как говорит эксперт, бизнес структуры выходят на «охоту» на умных студентов, и когда находят таких, начинают финансировать их образование, чтобы те потом работали на них. Все от этого выигрывают – вуз, получающий деньги за услуги, студент, которому не придется платить и думать о поиске работы, компании, которые готовят себе хорошие кадры.

«Но в Азербайджане такой системы нет, и в ближайшее время не будет, потому что бизнес структуры не являются независимыми игроками. Во многих случаях большие компании — больше чиновничий, чем нормальный конкурентоспособный бизнес. Пока этот вопрос не решится, вопрос кредитования образования будет висеть в воздухе»,- сказал Н.Джафарли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев не считает, что вообще есть необходимость внедрять кредитную систему образования. По его словам, в этом случае студенты окажутся под колпаком у банков. Эксперт отметил #, что не нужно давать кредиты студентам, пенсионерам и домохозяйкам, потому что есть большая вероятность, что их оплата ляжет в конечном счете на плечи их поручителей.

«Куда правильнее было бы, если бы те или иные организации платили за обучение студентов, которые на их взгляд, имеют перспективы. Государственные и частные фирмы могли бы взять на себя плату студентов, набравших при поступлении высокие баллы. А после окончания учебы они должны были бы отработать там несколько лет. Можно было бы заключать договора между студентами и государством, а потом человек года три трудился бы по направлению. Такая практика существовала и успешно применялась в советское время»,- сказал Н.Агаев.

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, в законе об образовательных кредитах обязательно должны быть отражены условия возврата таких кредитов. Нужно продумать механизм обеспечения таких студентов работой по окончании обучения, считает эксперт.

«Я поддерживаю их выдачу, но думаю, что они должны выдаваться только студентам, которые и правда, не могут позволить себе заплатить за обучение. Проблема в том, что сейчас вузам разрешили принимать студентов на платной основе в неограниченном количестве, и бесплатных мест становится все меньше»,- сказал он #.

Дж.Исмаилов отметил, что студентов, оплачивающих обучение благодаря кредиту, нужно оградить от повышения стоимости обучения, ведь при изменившихся условиях, они могут оказаться в сложном положении.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов заявил # о том, что эта тема в Азербайджане появилась тогда, когда наша страна стала частью Болонского процесса.

«Во многих развитых странах студентам дают такие кредиты под 3-7 %. Но наши банки на подобное не соглашаются. Им это невыгодно. Сейчас соответствующие структуры заняты поиском оптимального механизма. В свое время данный вопрос был включен в дневник Милли Меджлиса, и тогда предлагалось сделать процентную ставку в размере 5%, но ничего не вышло. Тут без вмешательства государства не обойтись, но что именно нужно предпринять, сейчас сказать сложно»,- отметил он.

Н.Исрафилов напомнил, что Азербайджан – социальное государство, в котором образование должно быть доступно всем. Но сейчас далеко не все семьи, могут оплатить учебу своих детей в вузах, ведь стоимость в размере нескольких тысяч манатов многим не по карману. Более двух тысяч студентов в этом году не зарегистрировались на тех факультетах, на которые они поступили, как раз из-за того, что они не могут оплачивать обучение.

По словам Надира Исрафилова, тем не менее, определенные меры для улучшения ситуации предпринимаются. Так, есть студенческий кредитный фонд, но он выдает кредиты не всем, а только учащимся 11 вузов и то там есть ограничения. Хорошо, что сейчас разрешили оплачивать обучение за полгода, а не сразу за год, как раньше, говорит эксперт.

Он отметил, что отдельный закон о кредитах необходим, но любой закон должен до его принятия обсуждаться с общественностью.

«Недавно в министерстве образования был создан общественный совет, в который вхожу и я. Всего Совет состоит из 11 членов. Изменения в системе образования будут согласовываться с Советом, который станет мостом между Минобразования и общественностью»,- заявил Н.Исрафилов.

Эксперт также подчеркнул, что нужно увеличивать число бесплатных мест в вузах. По его словам, есть страны, в которых вузы являются полностью государственными, и нам стоило бы пойти по этому пути.

Председатель Союза независимых учителей Азербайджана Малахат Муршудлу, уверена в том, что было бы желание, а принять закон об образовательных кредитах вполне возможно. Мы, как говорит эксперт, уже запаздываем с его принятием. Она призвала присмотреться к европейскому опыту в этом вопросе. М.Муршудлу также считает, что государственные вузы должны быть полностью бесплатными.