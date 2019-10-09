У синагоги на востоке Германии произошла стрельба

Неизвестный открыл в среду огонь из автоматического оружия в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), в результате несколько человек погибли. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

«По предварительным данным, есть убитые. Преступник скрылся», — отметили в правоохранительных органах. Полиция попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент.

По данным газеты Bild, инцидент произошел перед городской синагогой. Издание также сообщает, что неизвестный бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

В правоохранительных органах сообщили, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Полиция оцепила место ЧП на улице имени Гумбольдта.(ТАСС)

| 2019-10-09T15:22:17+00:00 9 октября 2019, 18:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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