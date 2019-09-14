У индонезийского побережья произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 16.21 по времени UTC (20.21 по бакинскому). Эпицентр располагался в 108 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лаивуи (провинция Северное Малуку). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0. (РИА Новости)

| 2019-09-14T21:27:12+00:00 14 сентября 2019, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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