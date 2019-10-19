Турция готова возобновить операцию в Сирии при срыве договоренностей с США

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные готовы к возобновлению операции «Источник мира» на севере Сирии, если США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских сил от турецко-сирийской границы.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

«В настоящее время мы приостановили операцию на пять дней. За это время террористы должны быть выведены из безопасной зоны и сдать тяжелое вооружение, должны быть уничтожены их укрепления, позиции. Если этого не произойдет, то операция возобновится. К этому наши войска полностью готовы», — говорится в заявлении Акара.(РИА Новости)