Тупик, куда ни глянь

Не так давно «Зеркало» давало оценку, если можно так выразиться, «году реформ», воплощение которых ожидалось после прихода к власти в соседней Армении небезызвестного «героя улиц», вершителя тамошней бархатной революции Никола Пашиняна. Однако ж, время идет, а никаких успешных результатов своей деятельности премьер-министр Армении демонстрировать почему-то не торопится.

Более того, до сих пор не ясно, в чьих руках там власть, в конце концов? Яркий пример — Конституционный суд Армении в четверг принял решение приостановить производство дела в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и направить дело в Европейский суд по правам человека, а также в Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения.

Уже как год Пашинян никак не может добиться осуждения этого политика, который очевидным образом правил Арменией диктаторскими методами, кровью подавлял народные выступления, и поддерживал коррупционную схему функционирования государственного аппарата. Не может.

О чем это свидетельствует? Быть может, команда Пашиняна (если таковая вообще есть) никак не может определиться с внешнеполитическими ориентирами? Не слишком ли долго? Непонятно, чем вообще занимается в таком случае Пашинян. Да и Москва вроде бы тоже отмалчивается, как будто ждет своего часа.

Как заявил # известный азербайджанский политолог-международник Ильгар Велизаде, «как раз ситуацию с Кочаряном можно считать тестом на зрелость для нынешних армянских властей, и, судя по происходящему в Ереване, пока этот тест власти республики пройти не могут. Точнее, нынешняя политическая элита Армении пытается окончательно решить для себя вопрос с прежней властью, чтобы отправить ее в архив истории. Но «ушедшие», используя все доступные инструменты, активно этому сопротивляются».

А реформы в Армении, если и проводятся, то не дают ощутимых результатов по той простой причине, что у новых властей нет для этого достаточных ресурсов, отмечает эксперт. «Вот, была заявлена реформа судебной власти, но дальше слов дело не пошло, и как раз дело Кочаряна является лакмусовой бумажкой, индикатором того, насколько удачны реформы в Армении на примере судебной системы. То есть, сами слова о том, что в Армении за последний год прошли какие-то реформы, можно смело закавычить, поскольку в реальности никакого продвижения нет».

Что касается внешней политики Армении – она является в какой-то мере продолжением внутренней, и тоже должна опираться на какие-то ресурсы. Но на какие ресурсы может опираться нынешняя власть во внешней политике Армении? Это риторический вопрос, на который даже сами власти в Ереване не могут дать однозначный ответ, говорит Велизаде. «Заигрывания, как с Россией, так и с Западом очевидных результатов не приносят. И в Москве, и в западных столицах от Еревана ожидают большего.

Эта ситуация связана и с обязательствами в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Армения не может сильно отдалиться от России – это не позволяют ей сделать и экономические, и политические реалии. При этом, несмотря на предпринятые Ереваном символические шаги демократической направленности, никакой практической отдачи от них Запад не получил. То есть, навстречу Западу Армения идти не может – нет у нее для этого никаких ресурсов.

Зажатый c двух сторон государствами, с которыми он имеет конфликты, Ереван не может особо маневрировать. Политические возможности для маневров у него сильно ограничены как раз-таки этими конфликтами.

И если они не найдут разрешения – серьезно поменять вектор своей внешней политики у Армении не получится.

Кроме того, серьезные проблемы у Еревана сейчас наблюдаются и с другими региональными соседями. С Ираном, у которого сейчас свои трудности геополитического характера, и с Грузией, которая увязла в своих внутренних проблемах, а также в проблемах с Россией, остающейся основным стратегическим партнером Армении.

Что может сделать в этих условиях маленькая, увязшая в долгах и в собственных проблемах Армения? Ничего не может. И Пашинян, равно как и кто-либо другой, оказавшийся на его месте, какие-то серьезные решения, прорывные выходы из этой ситуации найти и предложить вряд ли сможет.

Давно уже понятно, что Армения в целом находится на обочине геополитических процессов и в нашем регионе, и в мире вообще,и поэтому, по большому счету, никому до Армении сейчас дела нет. То, что мы наблюдаем сегодня в Армении, можно охарактеризовать таким всем известным выражением: Cпасение утопающих – дело рук самих утопающих. Насколько власти Армении способны спасти себя из того положения, в котором они оказались — то ли из-за действий прежних властей, то ли по причине собственного бессилия, то ли в силу сложившихся обстоятельств – это, конечно, вопрос, который адресован самим новым властям Армении, и найти ответ на него больше некому, кроме них самих», — заключил аналитик.