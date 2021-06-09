Вместо пролога

Год 2015. 16-й день Первых Европейских Игр в Баку. Награждаются боксеры, ставшие призерами соревнований в весовой категории до 91 кг.

Медали спортсменам вручал Президент Ильхам Алиев. Среди призеров был и украинский боксер армянского происхождения Геворг Манукян, который ранее, сославшись на травму, не вышел на финальный бой против представителя Азербайджана Абдулгадира Абдуллаева.

Когда во время церемонии награждения в зале было объявлено имя Манукяна, с трибун, как и ожидалось, пошел неодобрительный гул и свист. Оно и понятно. Это сродни награждению в декабре 1941 года немца в зале заседаний Кремля.

Президент Ильхам Алиев жестом попросил зрителей не освистывать боксера, после чего зал к радости Манукяна стал аплодировать. Президент поблагодарил публику за молниеносное понимание, а Манукян, в свою очередь, сказал Ильхаму Алиеву «спасибо».

По Сути

Оргкомитет Баку отказал в аккредитации на ЕВРО-2020 комментатору российского телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну (гражданину России). А это означает, что он не сможет посетить ни один из городов, в которых состоятся матчи континентального чемпионата: по правилам УЕФА, для аккредитации на турнир журналист должен получить одобрение всех оргкомитетов стран-хозяек чемпионата Европы.

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал в местных СМИ данную ситуацию: «Этот человек на протяжении многих лет неоднократно незаконно посещал оккупированные земли Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана». И как следствие, Арустамян занесён в «чёрный список» МИД Азербайджана.

Мы знаем его, это не бедный Йорик

Лишение Арустамяна аккредитации дало повод армянам вновь начать шумную кампанию по очернению Азербайджана, мол, здесь живут националисты и шовинисты. Всё это хорошо нам знакомо, тот же самый сценарий раскручивался и накануне финала Лиги Европы, когда, несмотря на все гарантии безопасности от Баку, армянский игрок лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался от приезда в Азербайджан. В суть дела тогда не стали вникать, и, конечно же, не будет вникать большинство и теперь. Но для людей разумных, всё же объясним.

Речь идёт о субъекте, — сотруднике проармянского «Матч ТВ». Руководитель этого канала Тина Канделлаки сообща с Маргаритой Симонян ведёт активную антиазербайджанскую пропаганду. Арустамян же в 2014 году стал одним из организаторов футбольного турнира в Гадруте, территории, которая является неотъемлемой частью суверенного Азербайджана. Сам лично приглашал журналистов из Армении, а также выходил на поле в составе команды НТВ Плюс и Радио Спорт. А в октябре прошлого года умывался крокодильими слезами, призывая весь мир остановить наступление азербайджанской армии на «бедный независимый Арцах». И почему после этого Азербайджан, изменив своим принципам, должен считаться с интересами этого субъекта, который не считался с целой страной с 10-миллионным населением? Скажете «спорт вне политики»? А как тогда на счёт турнира в Гадруте?

Кроме всего прочего, нужно учесть и вопрос обеспечения безопасности этого Арустамяна среди тысяч приезжающих фанатов и местных болельщиков. Не у всех азербайджанцев стальные нервы и олимпийское спокойствие, господа хорошие. И все ещё кровоточит рана от потери 3 тысяч лучших сыновей по вине вот таких гнид, как Арустамян и ему подобных поджигателей межнациональной розни. Поэтому никто не даст гаррантии, что кому-то не захочется дать пару пинков по пятой точке ярому националисту. Так что, как говорится, от греха подальше. Арустамяна в Азербайджане хорошо знают, но это вовсе не бедный Йорик.

Вместо эпилога со ссылкой на пролог

За годы независимости в Азербайджане состоялось очень много международных соревнований. И очень часто сюда приезжали армяне – как в составе армянских команд, так и иных стран. Никаких проблем никогда не возникало. И случай, о котором мы вспомнили в самом начале, вполне проясняет позицию по данному вопросу и руководства государства, и простого люда. Но в Азербайджане живут разумные люди, которые очень чётко могут отличить гниду среди тысяч нормальных людей. Наше гостеприимство и радушие вовсе не означает беспринципность и тотальную амнезию. Да, мы никогда не делили людей по национальному признаку, иначе даже сейчас в Азербайджане не проживали бы тысячи армян. И адекватным Нобелям у нас всегда рады, чему свидетельствует и история, и проспект, который до недавнего времени был именован в честь братьев Нобель. Но Нобель Нобелю рознь.

P.S. Василий Уткин, комментируя ситуацию с Арустамяном, написал: «Баку блокировал Нобеля. Такие бывают скоты на свете». Что хотелось бы сказать супертяжеловесу, кошмарному сну всех кресел и стульев, этакому виртуальному «Робин Гуду» и «супермену»? У нас, в Азербайджане, за свои слова принято отвечать. По-мужски, не за монитором. И очень часто зарвавшиеся бестолочи и самонадеянные мужланы, бесновавшиеся словесной диареей в адрес целого народа за много километров от Страны Огней, потом превращались в чирикающих извинения птенцов. Даже задняя проекция их тела, напоминающая вертолётную площадку, никак не помогала избежать этой участи. Поэтому лучше извиниться сейчас, пока не поздно. Нечего хорошие дела на потом откладывать.

P.P.S. Да, и на счёт скотов… Просто глянь в зеркало, Вася.