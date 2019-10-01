ЦБА тесно сотрудничает с правоохранительными органами по вопросу поддельных денег

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов прокомментировал предупреждение коммерческих банков в связи с поддельными банкнотами.

«Борьба с фальшивыми банкнотами является одним из постоянных направлений нашей работы. Естественно, банки должны проявлять осторожность. Хотя в Азербайджане не так много фальшивых денег и их удельный вес намного ниже, чем в других странах, мы всегда очень тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел и другими правоохранительными органами. Мы координируем с ними нашу работу. Проблема всегда в центре внимания», — рассказал Report главный банкир.

На прошлой неделе ЦБА направил коммерческим банкам страны письмо с предупреждением касательно поддельных банкнот. Письмо написано на основании жалоб в ЦБА относительно наличия поддельных банкнот в обращении.

В письме говорится, что регулятор осуществил мониторинг, в результате которого выявлено, что банкноты выдают принадлежащие коммерческим банкам банкоматы. Банкам предписано проявлять осторожность в этом вопросе и не вводить непригодные купюры в банкоматы.

В письме коммерческим банкам предписано сдавать непригодные купюры в ЦБА.

| 2019-10-01T12:38:05+00:00 1 октября 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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