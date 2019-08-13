Царь еще жив, а элиты уже выбирают нового

В эти выходные в Москве состоялась очередная протестная акция из-за не допуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинг собрал по разным данным, около 60 000 человек. Для дождливого дня глубокого лета данное количество собравшихся явно неприятно удивило власть. Митинг стал самым массовым мероприятием с 2011 года и в очередной раз наглядно продемонстрировал, что протестный потенциал в России не только крайне велик, но и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Этому способствует ряд факторов, среди которых самые важные — это социально-экономическое положение России при больших тратах на геополитические столкновения с Западом; нынешняя политэкономическая конфигурация элит поднадоела обществу, которое жаждет перемен.

Президентские выборы в России прошли в 2018 году и, по идее, как это бывает обычно, политическая активность должна спасть, но она не спала, более того, приобрела острый характер. А все дело в том, что по всей вероятности это последний срок Владимира Путина, который пробыл на высшем посту страны 20 лет. Поэтому все политические заинтересованные круги, будь это внутри элиты или вне ее, начали борьбу за шкуру еще живого медведя.

Либералы, консерваторы, силовики, левые, правые, финансовые элиты схлестнулись в схватке не на жизнь, а на смерть. Какая из этих сил в итоге будет править Россией в пост путинское время сейчас сказать сложно, но явно это будут силы, которые получат поддержку извне, а именно из Запада, либо же к власти придут силовики, которые пойдут на обострение с коллективным Западом.

Так или иначе, если обратить внимание на последние митинги, их характер, требования, методологию и электоральную базу, то наиболее пассионарная из них на сегодня — это либеральная группировка. Среди всех остальных сил, единственная, кто имеет социальную базу — это левые, и то не партия КПРФ, которая вместе со своим лидером успела девальвироваться, став «системной» оппозицией. Поэтому говоря о левых силах в России, нужно отчетливо понимать, что это не КПРФ.

Нынешние протесты — это те же внутри элитные разборки за власть и положение в пост путинский период. Время от времени на место Владимира Путина пророчат разных кандидатов, все они выдвиженцы разных элит. В последнее время, среди часто используемых фамилий из возможных кандидатов на высшее руководство всплывало имя Сергея Собянина, мэра города Москвы.

Ну, раз всплыло имя человека, у которого такой огромный «пирог», как город Москва, стоит его «потопить» или как любят говорить в Кремле «слить» на первом же повороте. Поворот — это выборы в Мосгордуму, куда Ци(р)ковскими фокусами не допустили либерал-оппозиционных кандидатов.

Большинство подписей москвичей, которые хотели видеть тех или иных кандидатов в Мосгордуме, были признаны недействительными. То есть кандидатов «зарубили» еще на первом этапе, не допустив на выборы, хотя, российский ЦИ(р)К мог бы показать этот фокус и по итогам выборов. Но на этот раз решили пойти по иному пути, чем и разбили даже теоретические мечты Собянина и тех кругов, кто выдвигал его кандидатуру на высший пост.

Что такое Мосгордума, и какие обязанность она имеет? По законодательству, она, конечно, какие-то обязанности имеет, а в реальности это декоративное образование, тем не менее, Собянину не нужны неудобные люди в Мосгордуме, которые постоянно поднимали бы лишний шум, по тем махинациям, которые там творятся.

Таким образом, зная особенности российской политики, можно без обиняков заявить, что вряд ли после всех этих митингов и недовольств, Собянин останется в списках потенциальных кандидатов на высший пост.