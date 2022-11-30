Азербайджанские депутаты время от времени любят потешить своих избирателей перлами, от которых, говоря словами поэта Сергея Дурова, и плакать хочется, и хочется смеяться. Так, на днях на заседании Милли Меджлиса депутат Нагиф Хамзаев коснулся проблемы загруженности дорог в Баку.

По его словам, выросла численность проживающих в Баку, а работа метро и общественного транспорта в прежнем режиме уже не может решить проблему загруженности дорог. И причины сложившейся ситуации депутат видит в … наличии школ.

««Пробки» непосредственно связаны со школами и учащимися. Каждая семья отправляет один автомобиль, чтобы дети добрались до школы. Предлагаю, чтобы хотя бы дважды в неделю проезд в общественном транспорте для учащихся и учителей был бесплатным. Также должно быть увеличено количество автобусов», — заявил он.

Хотелось бы напомнить народному избраннику, что большинство родителей отдают своих детей в школы, расположенные поблизости от места проживания. А если депутат видит только автомобили, привозящие и отвозящие школьников, то есть и учащиеся, которые пользуются общественным транспортом.

До того, как сесть в депутатское кресло, Хамзаев работал в Исполнительной власти города Гянджи. Понятно, что Гянджа по своим размерам и проблемам не Баку, но все же у народного избранника с управленческим опытом все же должно быть хоть какое-то представление о системе общественного транспорта. Но как доказали его слова о школах, представления нет никакого.

Хамзаев также отметил, что для решения проблемы транспортных заторов на улицах Баку должно быть увеличено количество автобусов.

К великому сожалению, подобное мышление присутствует не только у депутатов, но и чиновников, ответственных за работу общественного транспорта. Несколько лет назад Бакинское транспортное агентство (БТА) под видом оптимизации сети общественного транспорта закрыло или сократило несколько десятков автобусных маршрутов.

По этой причине пассажиру приходится добираться до нужного места пересадками, используя два, а порой и три транспортных средства. Это, в свою очередь, приводит к повышению численности пассажиров в автобусах, тесноте и давке, не говоря уже о том, что больно бьет по карману. Этим шагом БТА добилось того, что в глазах населения Баку общественный транспорт не стал максимально доступным и удобным способом передвижения. Не говоря уже о том, что сокращение автобусных маршрутов привело к увеличению автобусов на улицах Баку.

Благодаря «оптимизации» автобусных маршрутов выросли транспортные расходы населения и, соответственно, увеличились доходы БТА. Иными словами, БТА вместо улучшения системы общественного транспорта просто увеличило свои финансовые поступления. Хотя длинные автобусные маршруты, позволяющие пассажирам добраться от одного конца Баку до другого, могли бы разгрузить пропускную способность дорог, которую к тому же хотят урезать путем внедрения выделенных полос для автобусов.

Другим фактором, приводящим к образованию транспортных заторов на улицах Баку, является недостаточное количество площадок для парковки транспорта. Каждую пустошь в городе чиновники предпочитают отдавать под строительство жилых зданий или торговых центров, создавая тем самым еще большую нагрузку на дорожное движение.

При подобных условиях утверждать, что виной дорожных заторов являются школы равносильно тому, как царь Ксеркс приказал наказать море…