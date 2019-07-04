Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами

Иранским властям следует быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в среду в Twitter, сообщает ТАСС.

«Иран, будь осторожен с угрозами», — написал президент. По его словам, эти угрозы могут серьезнейшим образом «обернуться против» Тегерана.

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД по иранской ядерной программе. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

| 2019-07-04T01:17:32+00:00 4 июля 2019, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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