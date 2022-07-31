Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении морской доктрины России. Указ вступает в силу в воскресенье, 31 июля.

Путин, принимая военно-морской парад в Санкт-Петебурге и Кронштадте, пояснил, что в доктрине обозначены «границы и зоны национальных интересов России». К ним российский президент отнёс арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Основными угрозами нацбезопасности в документе среди прочих называются рост активности НАТО, стремление США к доминированию в Мировом океане, территориальные претензии ряда государств к Москве, а также информационное и военное давление на Россию для снижения эффективности её морской деятельности.

Впервые морская доктрина была принята в 2001 году. Последний раз документ обновляли летом 2015 года на фоне аннексии Крыма и расширения НАТО. (svoboda.org)