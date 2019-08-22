Трамп подписал меморандум о списании с инвалидов войны долгов по кредитам на образование

Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о списании с инвалидов войны задолженности по федеральным кредитам на образование.

«Сегодня я с гордостью объявляю о мере, которая обеспечит, чтобы наши раненые воины не были обременены массой долгов по студенческим ссудам», — заявил Трамп перед подписанием документа. По словам президента, о задолженности теперь смогут забыть более 25 тыс. американских ветеранов, ставших инвалидами во время участия в боевых действиях.

До этого они уже имели право требовать списания своих задолженностей, однако, как отмечается в меморандуме, этот процесс был «слишком сложным», что многим мешало им воспользоваться. «Только половина из примерно 50 тыс. инвалидов войны, которые в настоящее время имеют право на погашение своей задолженности по федеральным студенческим кредитам, воспользовались этими преимуществами, предоставленными им Законом о высшем образовании», — говорится в документе. Как поясняет газета The Washington Post, теперь американским ветеранам не придется заполнять различные документы — их долги будут списаны автоматически.

В свою очередь в Министерстве образования США заявили, что должники в течение двух месяцев после получения уведомления о своем праве на списание кредита смогут от него отказаться. «Ветераны могут выбрать отказ… из-за потенциальных налоговых обязательств в некоторых штатах, а также из-за того, что это может затруднить получение студенческих займов в будущем», — пояснили в ведомстве. Долги же тех, кто согласится на участие в программе, будут погашены, им также возместят сумму платежей, внесенных после даты увольнения из вооруженных сил страны по нетрудоспособности.