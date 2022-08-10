В Азербайджане введен запрет на выезд из страны двух предпринимателей. По информации местных СМИ, Главное управление по работе с субъектами малого предпринимательства Государственной налоговой службы при Министерстве экономики обратилось с заявлением в Бакинский коммерческий суд.

В нем говорится о том, что два предпринимателя Юсиф Саим оглу Махмудов и Парвин Рахиб гызы Гашимова имеют долги перед государством, из-за чего возникла необходимость принятия постановления о временном ограничении права на их выезд из страны.

На процессе под председательством судьи Нармин Ахмедовой ходатайство было удовлетворено.

Ю.Махмудову и П.Гашимовой временно ограничен выезд из Азербайджана.