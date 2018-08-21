Total выходит из газового проекта в Иране

Total, крупнейшая энергетическая компания Франции, выходит из проекта разработки иранского газового месторождения стоимостью 4,8 миллиарда долларов (4,1 миллиарда евро), признав его чрезвычайно опасным из-за угрозы санкций США против тех, кто ведет бизнес с Ираном. Об этом заявил министр нефти Исламской республики Бижан Намдар Зангане информационному порталу ICANA. По его словам, Иран будет искать альтернативу Total.

Французская группа была одной из трех значительных энергетических компаний, призванных помочь в освоении Южного Парса, крупнейшего в мире месторождении природного газа, которое делят Иран и Катар. Total должен был инвестировать первый миллиард евро в проект газового месторождения, к которому французская компания присоединилась в июле 2017 года вместе с государственной китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и иранской Petropars. Total также признала, что она «крайне уязвима» в связи с санкциями США. Компания имеет около 10 миллиардов долларов в своих американских активах, в то время как 90 процентов ее финансовых операций проходят через американские банки.

Ранее, выйдя из ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, Белый дом заявил, что в августе и ноябре США в два этапа введут санкции против Ирана. Вторая очередь санкций будет нацелена на жизненно важный нефтегазовый сектор страны, а любая фирма, которая ведет бизнес с Ираном, может столкнуться со штрафными мерами в США.

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