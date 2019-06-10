Токаев поблагодарил соотечественников за доверие

В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.