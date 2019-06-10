Токаев поблагодарил соотечественников за доверие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ознакомившись с результатами exit poll на прошедших в воскресенье выборах главы государства, поблагодарил соотечественников за доверие. Об этом говорится в в сообщении штаба кандидата.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По данным exit poll, лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набирая более 70% голосов.
Токаев в ходе видеоконференцсвязи со своими однопартийцами в избирательном штабе также отметил возросший уровень политической культуры в стране.
В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.
В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.
| 2019-06-10T08:22:55+00:00 10 июня 2019, 09:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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