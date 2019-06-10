Тимошенко призвала демократические силы объединиться с партией Зеленского

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала объединиться все демократические политические силы, среди которых она назвала пропрезидентскую партию «Слуга народа» и «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти.

«Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент — «Батькивщина», «Слуга народа», партия «Голос» Святослава Вакарчука — должны объединиться», — сказала она в понедельник на съезде партии «Батькивщина», посвященном участию в выборах в Верховную раду.

По мнению Тимошенко, только «совместное объединение может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения».

«Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы», — подчеркнула Тимошенко.(ТАСС)

| 2019-06-10T12:45:50+00:00 10 июня 2019, 13:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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