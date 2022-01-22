Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главы государства Владимира Зеленского объединиться, однако отметил, что друзьями они не будут, передает РИА Новости.

«Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы — это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтоб спасти Украину, поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная», — сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Офис генпрокурора Украины в пятницу обжаловал решение суда, который не стал арестовывать Порошенко.