Азербайджан отстает от моды

На прошлой неделе агентство США по международному развитию USAID, представило концепцию по противодействию усилению влияния Кремля в мире.

«США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров», — заявил директор агентства Марк Грин на презентации доклада USAID в Париже.

Назвав нынешние российские власти «авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом» и, сравнив его с коварным хищником, Грин указал на попытки Кремля распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.

По данным USAID, одним из основных инструментов расширения влияния Кремля являются платформы Russia Today и Sputnik International, а также социальные СМИ, в которых тысячи оплачиваемых Кремлем групп распространяют пропаганду для создания путаницы и недоверия по отношению к западным институтам. По данным агентства, только на работу Russia Today и Sputnik International Кремль тратит почти 300 млн. долларов ежегодно.

Грин заявил, что Вашингтон готов оказать финансовую помощь государствам-партнерам США для уменьшения их экономической зависимости от России. Кроме прочего, речь шла об улучшении защиты региональных энергетических систем от хакерских атак.

Кроме того, в рамках программы CMKI США собираются помочь государствам-партнерам научиться выявлять направленную против западных стран дезинформацию и создать у себя дома систему независимых СМИ и информационных служб.

То, что Россия в расширении своего влияния не гнушается никакими методами – это давно известный факт. Кремль этого и не скрывает. Главный механизм — это экономическое давление в энергетическом секторе, закрытие границ поставок товаров, которые зависят от российского рынка, манипулируя выводом из своей страны трудовых мигрантов, которые приехали в Россию на заработки. Ну и, конечно, политическое давление и агрессивная пропаганда.

Все эти механизмы периодически применялись против всех постсоветских государств, Азербайджан не исключение. Благо, что Азербайджан экономически больше зависит от цен на нефть, которая поступает на западные рынки в обход России. В целом, нужно сказать, что все глобальные экономические проекты, реализуемые в регионе, так или иначе нацелены на уменьшение политэкономического влияния Москвы.

Но, несмотря на все это, есть сферы, где Кремль смог преуспеть и это, безусловно, пропаганда. Это признают даже западные организации, которые тоже столкнулись с этим, и теперь для противостояния российской пропаганде создается отдельная структура с огромным финансированием для стран Восточной Европы. Выбор в пользу Европы Азербайджан сделал сразу после обретения независимости. Это было собственным и правильным решением политической элиты Азербайджана, а потому защищать себя от российского влияния, экономического или информационного Азербайджан, как и все остальные страны Восточной Европы, должен. Но…

В условиях, когда на Западе открыто заговорили об угрозе, идущей от Sputnik и Russia Today, Sputnik Азербайджан свирепствует в информационном поле страны. Надо отметить, что в Азербайджане российская пропаганда многоэтажная, и данное СМИ – это всего лишь вершина айсберга. Несколько лет в медийном пространстве страны целенаправленно уничтожались влиятельные русскоязычные и азербайджаноязычные СМИ. Информационный вакуум естественным образом привел азербайджанскую аудиторию к РосСМИ. Об этом фрагменте истории СМИ знают все, и не раз писало «Зеркало».

Теперь, в условиях, когда Запад, хоть и с опозданием, спохватился и готов финансировать и институционально помогать странам, бороться с российской пропагандой и влиянием, как наши СМИ смогут воспользоваться этим? Ровно никак, «проводники» российского влияния в Азербайджане добились не только уничтожения сильных медиаресурсов, но и смогли предотвратить возможное противостояние на законодательном уровне.

Азербайджанские организации пролетают мимо этой финансовой помощи иностранного фонда, направленной, в первую очередь, на стратегическую безопасность Азербайджана. USAID пытается помочь, а наши чиновники говорят: «сами разберемся».

Естественно, чтобы получить финансовую поддержку USAID, СМИ или НПО придется подготовить проект и подать заявку. Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 января 2017 года, координатором по процедуре выдачи коммерческим структурам грантов зарубежными донорами по принципу «единого окна» является Министерство экономики Азербайджана, религиозным организациям – Госкомитет по работе с религиозными структурами, прочим некоммерческим организациям и физическим лицам – Министерство юстиции.

Согласно изменениям, госорган, занимающийся регистрацией гранта, теперь будет проверять предоставление местной НПО или филиалом (представительством) иностранной НПО финансовой отчетности в Минфин Азербайджана.

Помимо этого, госорган, занимающийся регистрацией гранта, может отказать в этом процессе, если технико-экономическое обоснование гранта, выдаваемого со стороны иностранного донора, признано нецелесообразным, или же если отсутствует соответствующее заключение о финансово-экономической целесообразности гранта. По условиям в ряде случаев на гранты, выдаваемые иностранными донорами, нужно заключение Минфина Азербайджана о финансово-экономической целесообразности получения средств.

То есть получить в Азербайджане грант сложнее, чем бороться с российским влиянием, которым заражен ряд медиа ресурсов страны. В комментарии «Зеркало» известный журналист, председатель Объединения Журналистов «Йени Несил» Ариф Алиев, сказал, что нововведения в законодательстве направлены не только на ограничение получения грантов, но и рассчитаны на возможность управлять ими.

«То есть сегодня, в отличие от предыдущих лет, мы должны иметь разрешение правительства, фактически, заранее согласовать все вопросы с ним. Они определяют, нуждается ли общество, даже конкретная организация в этом гранте или нет. Кстати подобные проблемы были, например, у «Зеркало», которое долгое время работало с НАТО. В результате всех этих ограничений НАТО переправило средства в Армению. Точно также произошло и с другими фондами, которые просто добавили выделенные на азербайджанские НПО деньги Грузии и Армении», — сказал эксперт.

Тема борьбы с российской пропагандой не только интересная, но и очень модная в Европе, отметил Ариф Алиев.

«Запад решил направить на это серьезные силы, выделить большие ресурсы. Особая стратегия, которая недавно была принята в США, имеет очень конкретное, жесткое, совсем не дипломатичное название: «Противодействие пагубному влиянию Кремля». Проблема изучалась долго, тщательно и принято решение, что в этом, действительно, есть необходимость. Потому что российская пропаганда очень агрессивная, последовательная и активная. Россия профессионально относится к этому и вкладывает очень большие средства», — добавил он.

Говоря об информационной безопасности, эксперт сказал, что Азербайджан пока не смог обеспечить ее себе.

«Есть несколько моментов: Во-первых: сами источники информации. Тут речь идет не только о событиях, происходящих в мире, но и в самом регионе Южного Кавказа. Из какого источника «питается» СМИ, те тезисы и будет распространять. Например, телеканалы. Сегодня в Азербайджане российские и турецкие телеканалы более популярны, чем местные. Это данные разных исследований.

Когда в Азербайджане работали сильные русскоязычные печатные СМИ, мы одновременно исследовали рынок продажи русскоязычной прессы. Именно после закрытия местных изданий, увеличился спрос на российские газеты и СМИ в целом. Азербайджан сейчас находится в ущербном положении и под давлением российских медиа. И немаловажную роль в этом играют местные СМИ, которые финансируются из Москвы, например, тот же Sputnik Азербайджан», — резюмировал он.