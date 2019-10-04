Теймур Раджабов выиграл Кубок мира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов стал победителем Кубка мира, который прошел в российском городе Ханты-Мансийск.

Наш шахматист в финале на тай-брейке победил Дин Лижэня, представлявшего Китай.

Следует отметить, что обладателем 3-его места стал француз Максим Вашье-Лаграв.

Благодаря выходу в финал турнира Раджабов и Дин Лижэнь смогут принять участие в турнире претендентов, который пройдет в следующем году.

Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Также напомним, что за победу в Кубке мира по шахматам Т.Раджабов получит 110 тысяч долларов.(1news.az)

| 2019-10-04T18:57:39+00:00 4 октября 2019, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss