Теймур Раджабов выиграл Кубок мира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов стал победителем Кубка мира, который прошел в российском городе Ханты-Мансийск.

Наш шахматист в финале на тай-брейке победил Дин Лижэня, представлявшего Китай.

Следует отметить, что обладателем 3-его места стал француз Максим Вашье-Лаграв.

Благодаря выходу в финал турнира Раджабов и Дин Лижэнь смогут принять участие в турнире претендентов, который пройдет в следующем году.

Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Также напомним, что за победу в Кубке мира по шахматам Т.Раджабов получит 110 тысяч долларов.(1news.az)