Сват экс-президента Армении Саргсяна заочно арестован в Ереване

Суд в Ереване заочно арестовал обвиняемого в экономических преступлениях свата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ару Минасяна, который до конца июля 2018 года возглавлял ереванский медцентр Святого Григория Просветителя, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.

«Двенадцатого июля следственный орган обратился с ходатайством в суд об аресте Минасяна, которое было удовлетворено. Учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.