Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, согласовавшему подписание «Харьковских соглашений» о продлении базирования в Крыму Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Согласно сообщению, сейчас подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск.

По версии следствия, в апреле 2010 года Ежель «по предварительному сговору» с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины с заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний.

«В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск ЧФ Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и города Севастополь», — заявили в прокуратуре.