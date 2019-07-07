Супруга экс-главы Интерпола подала иск к организации

Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает  РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
«Интерпол не смог обеспечить защиту и предоставить помощь моей семье и является соучастником в международно-противоправном деянии страны-члена организации, Китая», — заявила супруга экс-главы организации.
Она также утверждает, что Интерпол пытался заставить ее не предавать огласке судебное разбирательство.
| 2019-07-07T09:21:56+00:00 7 июля 2019, 09:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss