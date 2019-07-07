Супруга экс-главы Интерпола подала иск к организации

По ее словам, будет создан трибунал для того, чтобы точно определить обоснованность заявлений Интерпола о том, что исчезновение Мэн Хунвэя было исключительно делом соответствующих ведомств Китая и Франции, а также установить, нарушила ли организация свои обязательства перед семьей Мэн.
Комментируя обвинения, в Интерполе заявили, что представители организации «напомнили заявителям и их представителям об их юридических и профессиональных обязательствах по соблюдению конфиденциальности судебного разбирательства».
«Этот арбитражный процесс является конфиденциальным, поэтому у нас нет возможности затрагивать конкретные аспекты, можем лишь сказать, что оспариваем эти утверждения в силу их необоснованности», — заявили газете в Интерполе.
Ранее сообщалось, что жена и двое детей экс-главы Интерпола получили политическое убежище во Франции 2 мая.
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня этого года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов. Приговор будет объявлен позже, время пока не уточняется.