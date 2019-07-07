Супруга экс-главы Интерпола подала иск к организации

Несмотря на угрозы Интерпола за публичное обнародование этой информации, я сообщаю, что начала судебное разбирательство против Интерпола в Постоянной палате третейского суда в Гааге», — приводит газета слова Грейс Мэн.

По ее словам, будет создан трибунал для того, чтобы точно определить обоснованность заявлений Интерпола о том, что исчезновение Мэн Хунвэя было исключительно делом соответствующих ведомств Китая и Франции, а также установить, нарушила ли организация свои обязательства перед семьей Мэн.

Комментируя обвинения, в Интерполе заявили, что представители организации «напомнили заявителям и их представителям об их юридических и профессиональных обязательствах по соблюдению конфиденциальности судебного разбирательства».

«Этот арбитражный процесс является конфиденциальным, поэтому у нас нет возможности затрагивать конкретные аспекты, можем лишь сказать, что оспариваем эти утверждения в силу их необоснованности», — заявили газете в Интерполе.

Ранее сообщалось, что жена и двое детей экс-главы Интерпола получили политическое убежище во Франции 2 мая.