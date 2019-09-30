Суд Лондона отказался выдавать Замиру Гаджиеву Азербайджану

Британский суд отказался экстрадировать супругу бывшего главы «Международного банка Азербайджана» Замиру Гаджиеву в Азербайджан, сообщает «Туран».

Как сообщает «Радио Свобода», Лондонский суд отказал азербайджанским властям в экстрадиции Замиры Гаджиевой. Bласти Азербайджана настаивают на ее выдаче, так как Гаджиева и ее супруг обвиняются правоохранителями в присвоении денежных средств в особо крупном размере,

Приговор бывшему руководителю Международного банка Азербайджана Джахангиру Гаджиеву был вынесен в октябре 2016 года, его признали виновным в хищении у банка более 211 миллионов манатов (около 138 миллионов в долларах США по курсу того времени) и приговорили к 15 годам тюрьмы. Реальные сроки получили еще трое обвиняемых, четверо осуждены условно. Бакинский суд 5 сентября увеличил срок наказания Джахангиру Гаджиеву до 16,5 года, признав его виновным по новому делу.

Суд отверг утверждения адвокатов Замиры Гаджиевой, что дело, заведенное на нее в Азербайджане, является «политически мотивированным» и признал, что Гаджиева, проживающая в Лондоне с 2010 года, могла участвовать в схеме по отмыванию и присвоению средств. Однако судья Эмма Арбатнот выразила сомнения в независимости азербайджанских судов и мотивировала отказ в экстрадиции тем, что в Азербайджане право Замиры Гаджиевой на отправление правосудия может оказаться нарушено, сообщило агентство.

Замира Гаджиева привлекла внимание британских следователей крупными расходами в самом дорогом универмаге Лондона и покупкой дорогой недвижимости. Магистратский суд в Лондоне 6 ноября 2018 года постановил арестовать Гаджиеву. Позже британский суд позволил ей находиться на свободе под залог в полмиллиона фунтов стерлингов.

Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой британское Национальное агентство по борьбе с преступностью применило правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения». Британские власти требуют от Гаджиевой объяснений, откуда она получила средства на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью 22 миллиона фунтов ($28,8 миллионов в долларах США), а также дорогостоящих ювелирных изделий на сумму более 400 тысяч фунтов. Апелляция Замиры Гаджиевой на применение ордера будет рассмотрена в декабре, информирует агентство. Представлявший правительство Азербайджана адвокат заявил, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.