Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила десять тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap , высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.42 по бакинскому времени биткоин дорожал на 10,33%, до 10,73 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 10,72%, до 10,74 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.