Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила десять тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.42 по бакинскому времени биткоин дорожал на 10,33%, до 10,73 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 10,72%, до 10,74 тысячи долларов, пишет РИА Новости.
Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.
| 2019-06-22T10:15:28+00:00 22 июня 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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