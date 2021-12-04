Курс самых известных криптовалют обвалился в ночь на субботу примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до 42 тысяч долларов, а общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16% и упала до 2 триллионов долларов,

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

К утру падение чуть замедлилось, но остается довольно сильным. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на утро опускался в цене на 16,7% — до 47,25 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 16,36% — до 47,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.