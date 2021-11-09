Во вторник, 9 ноября, стоимость биткоина достигла исторического максимума и пробила отметку в 68,5 тысяч долларов за монету. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала в цене на 3 процента, а за неделю — на 11 процентов. По состоянию на 13.50 мск актив торгуется по цене свыше 68,1 тысячи долларов — таковы данные сайта CoinGecko.

Вслед за биткоином максимум обновила и другая криптовалюта — Ethereum. Ее рыночная цена приблизилась к 4,8 тысячи долларов. При этом доля альткоина на рынке достигла 18,5%, в то время как биткоин занимает его львиную долю 41,7%, указывает агентство РБК.