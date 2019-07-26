США расширили санкции против Кубы

Американская администрация включила в санкционный список еще четыре организации Кубы, которые, по версии Вашингтона, принадлежат Вооруженным силам Кубы и приносят им доход. Как передает ТАСС, об этом объявила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

Как следует из уведомления, размещенного в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США, на этот раз ограничительные меры были применены против двух гостиничных комплексов и двух издательств. Речь идет о гостиницах Hotel Palacio Cueto и Cayo Guillermo Resort Kempinski, а также издательствах Casa Editorial Verde Olivo и Departamento de Seguridad del Estado Editorial Capitan San Luis.

«Госдепартамент по-прежнему привержен обеспечению того, чтобы американские финансовые средства не поддерживали напрямую аппарат государственной безопасности Кубы, что не только нарушало бы права кубинцев, но и приводило к экспорту репрессий в Венесуэлу в целях поддержки коррумпированного режима [Николаса] Мадуро», — утверждает внешнеполитическое ведомство. Как оно поясняет, новое решение на практике означает, что американским гражданам и компаниям запрещено вступать в финансовые сделки с внесенными в черный список.