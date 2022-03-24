Соединенные Штаты вводят санкции против Госдумы РФ, а также 328 ее депутатов. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Минфина США.

«В дополнение к внесению в [санкционный] список 328 членов Государственной думы Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также вносит в список саму Государственную думу в качестве организации», — говорится в документе.

В Минфине считают, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости «ДНР» и «ЛНР».

Минфин США также внес в санкционный список главу Сбера Германа Грефа, а также других физических лиц и структур. США заявили о введении санкций против ряда предприятий и компаний, связанных с оборонным комплексом РФ.

Операции с золотом из резервов ЦБ РФ подпадают под действие санкций, разъяснил американский Минфин.

Как отмечается в пресс-релизе, ведомство опубликовало соответствующие пояснения, чтобы «ограничить способность ЦБ [РФ] использовать свои международные резервы, в том числе золото, для поддержки российской экономики и финансирования» специальной военной операции на Украине. «Это руководство четко дает понять, что любые транзакции, связанные с золотом ЦБ РФ, подпадают под существующие санкции», — подчеркнули в американском ведомстве.