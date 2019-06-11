США и Япония на G20 обсудят КНДР

Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 денуклеаризацию КНДР, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, сообщает РИА Новости.

«Будет обсуждаться координация в полной верифицируемой денуклеаризации КНДР и трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея», — сказала Ортагус.

Она напомнила, что после саммита «двадцатки» 28-29 июня в Осаке Трамп отправится с визитом в Сеул, где также обсудит вопрос о денуклеаризации Корейскокго полуострова.

| 2019-06-11T00:15:50+00:00 11 июня 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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