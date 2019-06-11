США и Япония на G20 обсудят КНДР

Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 денуклеаризацию КНДР, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, сообщает РИА Новости.

«Будет обсуждаться координация в полной верифицируемой денуклеаризации КНДР и трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея», — сказала Ортагус.

Она напомнила, что после саммита «двадцатки» 28-29 июня в Осаке Трамп отправится с визитом в Сеул, где также обсудит вопрос о денуклеаризации Корейскокго полуострова.