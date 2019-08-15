США хотят разрушить систему контроля над вооружениями, заявил Лавров

«В целом США, уже можно сказать со всей ответственностью, взяли курс на развал всей системы контроля за вооружениями, всей системы обеспечения международной стратегической стабильности. Вслед за договором по ПРО, из которого США вышли в начале века, сейчас они разрушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности, уже звучат заявления, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года, тоже уже устарел, не отвечает американским интересам, что нет смысла сохранять какие-то двусторонние каналы по контролю над вооружениями с РФ, нужно вовлекать Китай, прекрасно понимая, что Китай не даст на это согласия. И уже готовится почва, судя по некоторым звучащим из Вашингтона заявлениям, для того, чтобы окончательно поставить крест на участии США в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сказал он, выступая на форуме «Территория смыслов».