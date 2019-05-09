США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций

По его свидетельству, судно было задержано за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Речь идет о первом случае ареста правительством США судна, принадлежащего КНДР, отметил в Министерстве юстиции.

Как уточнило ведомство, речь идет о сухогрузе Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. т — «одном из крупнейших у Северной Кореи». Это судно, по версии компетентных органов США, «использовалось для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи, а также доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования». «Платежи за обслуживание … и модернизацию [судна] Wise Honest производились в долларах США через ничего не подозревавшие американские банки. Эти действия нарушают давно существующее законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в пресс-релизе минюста.

Как следует из документа, администрация США возбудила по данному делу гражданский иск в суде Южного округа штата Нью-Йорк. В рамках этого иска власти США добиваются конфискации сухогруза. «[Судно] Wise Honest в настоящее время находится в руках [властей] Соединенных Штатов, ранее оно было задержано на основании ордера, выданного в Южном округе Нью-Йорка», — подчеркнул Минюст США. Это ведомство пояснило, что «иностранные морские власти перехватили и задержали [сухогруз] Wise Honest» приблизительно 2 апреля минувшего года. Согласно сведениям печати, в прошлом году это судно было задержано властями Индонезии.

«Это нарушавшее режим санкций судно более не эксплуатируется», — заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности. В свою очередь прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Джеффри Берман указал, что «арест северокорейского грузового судна за нарушение [режима] международных санкций производится [властями США] впервые».

По словам Бермана, именно его аппарат вскрыл «схему экспорта Северной Кореей высокосортного угля <…> за счет сокрытия происхождения … судна» Wise Honest. Со своей стороны помощник директора ФБР США Джон Браун, ответственный за контрразведку, обвинил Пхеньян в продолжении нарушения режима «международных и американских санкций» и пообещал, что его спецслужба будет работать над пресечением этого.