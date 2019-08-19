Спад инвестиций – серьезный сигнал

Спад инвестиционной активности, уменьшение объемов капиталовложений является тревожным сигналом для любой национальной экономики, сказал # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов по поводу выраженной тенденции сокращения инвестиций. По мнению ученого, экономический блок правительства и Центробанк должны заняться этим вопросом.

По свидетельству независимых экспертов, за последние три года иностранные инвестиции в отечественную экономику сократились на 50,2%. Статистика показывает, что зарубежные инвесторы неохотно вкладываются в местный ненефтяной сектор Азербайджана, поскольку, начиная с позапрошлого года, инвестиции в неуглеводородные сферы страны сократились на 59,2%.

Между тем по данным Государственного комитета статистики, в текущем году нежелательная тенденция продолжилась. Инвестиции в нашу экономику за истекшие семь месяцев сего года сократились на 61 млн. 800 тыс. манат или 0,8%. В частности отмечается, что за отчетное время было вложено 7 млрд. 395 млн. 500 тыс. манат — это меньше, чем за отчетный период прошлого года. Большая часть этой суммы (64,3%) пришлась на сферу производства, далее в этом рейтинге сфера услуг (26,4%) и строительство жилого фонда (9,3%). Средства из внутренних источников составляют 70,8% всех инвестиций.

«Сегодня уже абсолютно очевидно, что именно рост инвестиций является залогом устойчивого, опережающего экономического роста – об этом свидетельствует актуальная экономическая наука и мировая практика, — уверен профессор. — Поэтому, считаю, что экономический блок правительства и Центральный банк должны сконцентрировать внимание на росте капиталовложений. Что же касается инвестиционной динамики последних лет, можно увидеть спад активности, и в первую очередь это касается иностранных инвестиций».

Это связано с тем, что иностранные инвестиции, как правило, носят фрагментарный и выборочный характер, говорит Мамедов. Как правило, интерес зарубежных инвесторов в нашей стране приходится на нефтяной, нефтегазовый сектор. И вот по мере уменьшения инвестиционной активности в этой ключевой сфере интересов мы становимся свидетелями сокращения иностранной инвестиционной активности в целом.

«Думаю, с уменьшением иностранных капиталовложений мы не должны допускать сокращения инвестиционной активности в целом. В первую очередь для увеличения капиталовложений следует ориентироваться на внутренние инвестиции, главным же образом, на внутреннее кредитование. С этой точки зрения институт доступного внутреннего кредита должен служить основой для наращивания инвестиций и экономического роста в целом. Ведь если проанализировать структуру внутренних инвестиций в Азербайджане, мы видим значительный удельный вес государственных инвестиций, а удельный вес банковского кредита в инвестициях, к сожалению, мизерный, — порядка 7,9%», — по мнению собеседника, такая ситуация должна послужить сигналом для экономического блока в руководстве страны и ЦБА.

Поскольку без наращивания института внутреннего доступного кредитования прийти к увеличению инвестиций, а значит, к устойчивому опережающему экономическому росту в условиях современной экономики крайне сложно. «Именно посредством наращивания внутренних инвестиций мы должны стабилизировать ситуацию по капиталовложениям в стране. Необходимо довести норму накопления хотя бы до 30% с тем, чтобы устойчивый рост экономики стал реальностью», — говорит экономист.

Из структуры капиталовложений Госкомстата видно, что 55,3% инвестиций приходится на долю предприятий и организаций, 28,1% на долю бюджетных средств, 7,9% банковских кредитов, 6,9% личных средств граждан, 1,5% внебюджетных фондов, 0,3% — прочие средства.